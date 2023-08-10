تخفيض درجات قبول الطلاب بالثانوية العامة في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية على تخفيض مجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوية العامة للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023/2024 من 233 إلى 230 درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها.

تخفيض درجات القبول للثانوي في المنوفية

ووافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام الخاص من 208 إلى 205 درجات، والنزول بدرجات مجموع القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخدمات بمصروفات من 205 درجات إلى 203 درجات.

خفض درجات القبول في الثانوي العام بالمنوفية

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم، موضحا أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.