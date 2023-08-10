حبس 3 أشخاص لاتهامهم بتجارة المخدرات في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبهم بكميات كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها، وطلبت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاط المتهمين على مدار الفترة الماضية بعد مواجهتهم بالمواد المخدرة المضبوطة معهم.

القبض على المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة من القبض على 3 متهمين من أخطر العناصر الإجرامية في بيع واتجار المولد المخدرة، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة والمتنوعة.

واستهدفت مأمورية مكبرة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب في الإسماعيلية، وبحوزته 22 أسطوانة لمخدر الهيروين زنة 7 كيلو جرامات، وميزان حساس ومبلغ مالي فيما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش زنة 5 كيلو جرام.

كما استهدفت مأمورية مكبرة بمشاركة الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي عنصر آخر، حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو زنة 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالي ضخم، وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات فيما قدرت المواد المخدرة المالية المضبوطة بما يقارب مليون ونصف جنيه.

ضبط 3 عناصر في فايد وأبوصوير

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجحت في ضبط 3 عناصر آخرين مساء أمس بدائرة مركز ومدينة أبوصوير ومركز فايد وبحوزتهم ما يقرب من 300 طربة مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار.