إصابة 4 في انقلاب «ميكروباص» على طريق الإسماعيلية- بورسعيد

أصيب 4 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي قرب كوبري تحيا مصر، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب «ميكروباص» بنزلة كوبرى تحيا مصر أول طريق بورسعيد ما أسفر عن اصابة 4 أشخاص وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلي مجع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلي مكان الحادث ورفع السيارة من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: حراز توفيق محمد محمود مقيم بمدينة المستقبل مصاب بخلع بالكتف الأيمن، وعلي أحمد علي محمد 21 سنة العنوان ومقيم عرايشية مصر مصاب بجرح في الوجه، وأحمد عادل محمد موسى 25 سنة من أبو صوير مصاب باشتياه كسر بالساق اليسرى، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم وإبراهيم صلاح محمد صالح 57 سنة بكدمات وسحجات في الجسم.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.