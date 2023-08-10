مصرع شخص أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار في محافظة الإسماعيلية، خلال سقوطه من إحدي عربات القطار قرب مدينة أبوصوير، ونقل جثمانه إلى المستشفى.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد مصرع شخص أسفل عجلات قطار الإسماعيلية الزقازيق في منطقة الورشة قرب قرية الواصفية.

انتقال سيارات الإسعاف

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية إلى سقوط المتوفي من إحدي سيارات القطار خلال سيره قرب مدينة أبوصوير وتوفي في الحال، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بالتحفظ على جثمان المتوفي ويدعي محمد أحمد محمد الريس في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات في الحادث.