 أسماء المقبولين في مدارس تمريض بني سويف (صور)

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، اليوم الخميس، قبول 236 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 2023/2024، في 6 مدارس تمريض (بنات) ومدرسة تمريض باروط (بنين)، عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاء الشروط والمعايير والحد الأدنى لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد.

قبول 58 طالبة بمدرسة تمريض بني سويف و30 بناصر

وجرى قبول 58 طالبة في مدرسة التمريض بمدينة بني سويف، و30 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و29 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، و30 طالبة بتَمريض الواسطى، بجانب 30 طالبًا (ذكور) بمَدرسة باروط.

البدء في تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة

ودعت مديرية الصحة في بني سويف الطلاب المقبولين بنات وبنين سرعة تقديم الملفات والأوَراق المطلوبة في موعد أقصاه 18 حتى 22 أغسطس الجاري، لافتة إلى أنه في حالة مخالفة ذلك يعتبر تنازلًا من الطالبة الطالب وولي الأمر عن التقدم للمدرسة، وأنه لا تقبل أي أعذار، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023/2024، على مستوى 7 مدارس تمريض بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات التي أُجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهي مدارس تمريض بني سويف للبنات بتزمنت، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا.