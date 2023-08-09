لطلاب الثانوية العامة.. غلق باب التسجيل في جامعة المنصورة الجديدة اليوم

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات على موقع الجامعة في جميع البرامج والكليات، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، استعدادا لفحص طلبات تقديم الطلبة وانتظار قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بإجراء عملية التنسيق ومن ثم إرسال بطاقات الترشيح.

رابط التسجيل في جامعة المنصورة الجديدة آخر معاد اليوم الأربعاء

وبحسب بيان جامعة المنصورة الجديدة بإمكان الطالب أن قوم بالتسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة من هذا الرابط، واليوم الأربعاء هو آخر يوم في تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، بشرط أن تنطبق على الطالب كل الشروط لقبوله بكليات وبرامج الجامعة.

شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة يكون وفقا لنوع الشهادة

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة المنصورة، أن من شروط الالتحاق بالجامعة يكون وفقا لنوع الشهادة المقدمة من الطالب وهي «الشهادة الثانوية، شهادة stem، شهادة الدبلوم الأمريكي، الدبلومات الكندية، شهادة البكالوريا الفرنسية، شهادة ترك الألمانية، شهادة igcse، شهادة cnise»، كما يمكن للطالب الحصول على منح دراسية بالجامعة حيث يحصل الطلاب الـ 300 الأوائل في الثانوية العامة على منحة كاملة، والحاصلة على أعلى من 92% لشعبة علمي علوم والرياضيات يحصل على منحة 50%، بينما الأدبي في حال حصول على أكثر من 85% يحصل على منحة 50%، وتخصيص منح للطلاب ذوي الهمم بنسبة 50%.