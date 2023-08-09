شروط القبول ببرنامج التمويل والاقتصاد في كلية التجارة جامعة المنصورة

تسعى كلية التجارة جامعة المنصورة إلى توفير بيئة داعمة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، تماشيا مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم ولتحقيق الريادة التعليمية والبحثية والخدمية.

وتقدم الكلية برنامجا دراسيا للحصول على البكالوريوس في التمويل والاقتصاد لبناء قاعدة معرفية متينة في تقنيات إدارة المؤسسات المالية، مثل البنوك وأسواق المال وشركات التأمين بحسب الموقع الرسمي للكلية.

تنشر«الوطن» لقرائها وللطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج التمويل والاقتصاد في كلية التجارة جامعة المنصورة عن شروط القبول بالبرنامج وفقا للكلية، كالآتي:

1- يكون قبول وقيد الطالب للحصول على البكالوريوس

2- يجوز قبول تحويل الطلاب المقيدون في كليات الجامعات المصرية الحكومية أو الأجنبية أو أي معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات إلى المستوى الأول والثاني فقط بعد إجراء مقاصة للمقررات الدراسية التي تم اجتازها الطالب.

3- يجوز لمجلس الكلية أن يعفى الطالب المحول من كلية مناظرة يجرى التدريس فيها بنظام الساعات المعتمدة من بعض مقررات المستوى الأول والثاني، إذا ثبت أنه درس ونجح في مقررات تعادلها في الكلية المحول منها.

إجراءات التسجيل بالبرنامج

تحدد كلية التجارة جامعة المنصورة لكل مجموعة من الطلاب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لمعاونة الطالب على فهم طبيعة الدراسة بالبرنامج، ومساعدة الطالب في اختيار وتسجيل المقررات وحل المشكلات التي تواجه الطالب في البرنامج كالآتي:

1- يقوم الطالب بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها في كل فصل دراسي وعدد الساعات المعتمدة.

2- يبدأ التسجيل بالبرنامج قبل بدء الدراسة بأسبوعين حيث يملأ الطالب نموذج تسجيل المقررات وينتهي بنهاية الأسبوع الأول من الدراسة وفقا للتقويم الدراسي، ويسمح للطالب بالتسجيل بعد هذا الموعد بموافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأي المرشد الأكاديمي.

نظام الدراسة ببرنامج التمويل والاقتصاد

وفقا للموقع الرسمي لكلية التجارة، مدة الدراسة بالبرنامج لنيل درجة البكالوريوس في التمويل والاقتصاد هي 4 سنوات جامعية موزعة على 8 فصول دراسية بواقع 158 ساعة معتمدة ويمكن إنهاؤها في 3 سنوات ونصف، ويوجد بالبرنامج معامل محاكاة للبنك والبورصة.

مجالات العمل لخريجي البرنامج

يتيح برنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة للحاصيل على البكالوريوس للعمل في عدة مجالات وهي «البنوك وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وكيفية إدارة المؤسسات المالية وأسواق المال، وشركات الوساطة المالية المختلفة».