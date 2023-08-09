مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة: أكثر من ألف طالب سجلوا في المرحلة الأولى

قال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، إن مكتب التنسيق شهد إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة الجدد، إذ تجاوز العدد الـ1000 طالب خلال 5 أيام منذ بداية فتح مكتب التنسيق.

تجهيز 5 معامل تنسيق داخل جامعة المنصورة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى تجهيز 5 معامل تنسيق داخل الجامعة مكتب داخل المدينة الجامعية للطالبات في شارع جيهان، وآخر داخل كلية التربية حيث يوجد به 3 معامل مدرج 4، وواحد في كلية الصيدلة مبنى أ التعليمي، وجميع المعامل مكيفة ومنظمة، وجرى تجهيزها على أحدث مستوى يليق بالطالب، كما جرى وضع مظلات بالخارج وكراسي وعمل مسارات حماية للطلاب وأولياء الأمور من حرارة الشمس ومنعا الزحام والتكدس.