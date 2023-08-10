محامي كهربا يكشف موقف أفيش البرتغالي من تحمل نصف غرامة كهربا للزمالك

رد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رفض رئيس نادي أفيش البرتغالي دفع نصف الغرامة الخاصة بنادي الزمالك للانتقال إليه بفسخ العقد من طرف واحد قبل العودة إلى القلعة الحمراء.

تعليق محامي كهربا على رفض أفيش تحمل نصف غرامة الزمالك

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن نادي أفيش عليه حكم صادر بتحمل نصف الغرامة الخاصة بنادي الزمالك والموقعة على محمود عبد المنعم كهربا، والدليل على ذلك صدور قرار ضد النادي بإيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقالات خلال الفترة الأخيرة.

محمود كهربا لاعب النادي الأهلي

وأضاف: «نادي أفيش سيتحمل نصف الغرامة الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك وهناك خطاب صادر من فيفا بتحمل اللاعب ونادي أفيش قيمة الغرامة المستحقة مناصفة».

رئيس أفيش ينفي تحمل نصف غرامة كهربا

وكان هنريك سيرينو رئيس نادي أفيش البرتغالي، قد أكد بالأمس في تصريحات تليفزيونية، على أنه لا يعلم أي شيء عن الغرامة الخاصة بكهربا لصالح نادي الزمالك، ولن يتدخل فيها بصورة نهائية.

ووقع الاتحاد الدولي فيفا، غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا قدرها مليوني دولار، وذلك بعد فسخ اللاعب عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد.