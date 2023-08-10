الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على الشواطئ الشمالية.. تجنب الغرق في 5 محافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع الأمواج على الشواطئ الشمالية غدا في «الويك اند» على أن تستمر حتى يوم السبت بعد غد، مشددين على المصطافين المتجهين إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط توخي الحذر لتجنب الغرق.

وبحسب البيان الرسمي من الأرصاد، فإنه تم التحذير من ارتفاع الأمواج على الشواطئ الساحلية أو ما تعرف بمسمى شواطئ البحر الأبيض المتوسط يومي الجمعة 11 أغسطس والسبت 12 أغسطس 2023.

معدل ارتفاع الأمواج على الشواطئ غدا

وأكدت الأرصاد الجوية وجود نشاط الرياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط على مستوى 5 محافظات وهم: «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد» ما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية حيث تصل سرعات الرياح من 40 إلى 50 كيلو/ساعة، فيما تصل ارتفاعات الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج على الشواطئ غدا

ودعت الأرصاد الجوية المصطافين إلى ضرورة متابعة الرايات الحمراء على الشواطئ واتباع تعليمات منظومة الإنقاذ.