رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. و«الأرصاد» تحذر المصطافين

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية اليوم، عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج إلى قرابة 2.5 متر، وهو أمر وصفته بالمضطرب، وحذرت «الأرصاد»، المصطافين بعدم نزول البحر اليوم حفاظًا على أرواحهم.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه نظرًا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الأمواج، جرى رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، ومنع نزول المواطنين تجنبًا للغرق، عدا في 5 شواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وأضاف «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أنّ شواطئ الإسكندرية غربًا تسمى القطاع الغربي وتعرف أيضا بمسمى «شواطئ العجمي»، وتم رفع الرايات الحمراء عليها، وحققت نسب إشغال 40%، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي، الرايات الحمراء عدا 5 شواطئ بها حاجز الأمواج وحققت نسب إشغال 60%.

تعليمات برفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه بمجرد رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وعمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

وأكد أنّ رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية نتيجة تحذيرات الأرصاد، حيث يجري متابعتها يومياً، وهي ما كشفت وجود خطورة مع ارتفاع أمواج البحر.