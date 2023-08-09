رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا لارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا، وتباين ألوان الرايات شرقا، وذلك بعدما أفادت تقارير مفتشيها بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه جرى رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية، وجرى التنبيه على رواد الشواطئ ذات الرايات الحمراء بحظر النزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي بلغت 50% بينما القطاع الغربي بلغت 30%، مؤكداً أنها فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.

حالة الطقس في الإسكندرية

ويأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية الساخن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ناهيك عن ارتفاع الأمواج لتصل إلى مترين.