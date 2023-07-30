محافظ الغربية يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية.. «231 درجة للعام»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن خفض تسنيق قبول طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2023 في الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماده من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحقيقا لرغبة أولياء الأمور، وتيسيرا على الطلاب.

خفض تسنيق قبول الثانوية العامة بالغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم اليوم، عرض مقترح على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخفض تنسيق قبول طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس الثانوية العامة، لـ 231 درجة، وذلك بأقل 6 درجات عن ما تم اعتماده الشهر الماضي في المرحلة الأولى وكانت 237 درجة، وذلك تحقيقا لرغبة أولياء الأمور وبعد التأكد من وجود أماكن داخل الفصول الدراسية.

دراسة مقترحة لتنسيق القبول

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اعتمد المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي «عام - خاص - خاص فندقي - الفني» للعام الدراسي 2023/ 2024، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/ 2023.