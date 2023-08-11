في ذكرى ميلاده.. رحلة صداقة جمعت بين سامي السيوي ورضوان الكاشف

على الرغم من مرور ما يقرب من 22 عامًا على فيلم الساحر، إلا أنه لا زال عالقًا في الأذهان، لبراعة قصته الفريدة وحبكته الفنية، بقلم المؤلف سامي السيوي، الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1949، وكانت قد جمعته رحلة صداقة بمخرج الفيلم رضوان الكاشف، خاصة أنه العمل الثاني للكاشف من تأليف السيوي.

بداية المؤلف سامي السيوي مع المخرج رضوان الكاشف

عام 1993، كان بداية رحلة المؤلف سامي السيوي والمخرج رضوان الكاشف، إذ قدم الأخير فيلمه الأول «ليه يا بنفسج»، واشترك خلاله الصديقين في كتابة السيناريو والقصة والحوار، وذلك ما دفع إلى نجاح الفيلم واحتلاله المركز 55 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، وذلك حسب إستفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية.

لم يتوقف نجاح الصديقين عند هذا الحد، بل كان العمل الثاني للكاشف أيضا من تأليف «السيوي» وذلك بالاشتراك معًا في السيناريو والحوار، وهو فيلم «نظرية البهجة» الذي تغير اسمه إلى «الساحر»، إذ ثبت نجاح الفيلم الثاني، رغم مرور هذه السنوات، أن الثنائي يتمتعان بجاذبية خاصة في العمل.

نجاح أفلام الكاشف والسيوي

الكاشف أخرج 3 أفلام فقط، طوال مسيرته الفنية منهم 2 اشترك في كتابة السيناريو والحوار مع المؤلف سامي السيوي، وكان قد عمل «السيوي» مخرجًا مساعدًا في عدد من الأعمال الفنية، من أبزها مسلسل «أنا وأنت والزمن طويل» عام 1989، ومسلسل «في بيتنا رجل» عام 1995.