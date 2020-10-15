الجندي عن نصرة المسلمين: قضايا سياسية وليس حكرا على أصحاب العمائم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أي دولة لها علاقات خارجية تسمى سياسة وهي ليست حكرا على مجموعة من العمائم ولا يحق أي شخص ملتحي يحدد المشاكل الإقليمية للبلد فهناك أناس مختصين بذلك تم انتخابهم ويسموا السياسيين.

وطالب الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن دور المواطن العادي هو الاهتمام بشئون البلد لذا تم ذكر في القرآن لفظ "ربنايين" والذي يشير إلى أهل الدين و لفظ "ربيين" الذي يدل على أهل السياسة والخبرة لذا يجب عدم الخلط بين المصطلحيين.

واستنكر قيام فئة خلطت الدين بالسياسة باستغلال أي صراع إقليمي في أي منطقة في العالم من أجل افتعال أزمة بين الإسلام والعالم، موضحًا: "يطالبونك بالتضامن مع المسلمين اخواتك في دول أخرى من أجل لم تبرعات ويطالبوك بالجهاد في سبيل الله وبعد جمع هذه الأموال من خلال بيع مصوغات زوجتك يقومون بشراء قنابل ويقومون بعمليات إرهابية في بلدك من أجل قتل أولادك".

وفي وقت سابق، حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من حملات التشكيك في إنجازات الدولة من قبل أطراف معادية بالخارج، مضيفًا: "أي شخص يتطاول ويهين ويسيء لبلدك أو رئيسك أو علمها أو شعبها يبقى بيتطاول عليك أنت شخصيًا".

واستشهد الجندي بالآية الكريمة "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".