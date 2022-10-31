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«التنسيقية» تناقش قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية مع أهالي طوخ بالقليوبية

كتب:

محمد أباظة
05:52 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
أعضاء التنسيقية خلال الجلسة

أعضاء التنسيقية خلال الجلسة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثالث جلساتها النقاشية بمحافظة القليوبية في مركز طوخ، بشأن محاور الحوار الوطني؛ ‏للاستماع إلى وجهات نظر الأهالي ومقترحاتهم، بحضور أميرة العادلي ومحمد عبدالعزيز، أعضاء التنسيقية.

التأهيل لسوق العمل الفعلي ومستقبل الصناعة

وتناولت الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات؛ منها التعليم والمحليات والتعليم الفني وضعف أداء المحليات، كما جرت مناقشة الوضع الحالي لمنظومة المحليات، وفرص العمل والتأهيل لسوق العمل الفعلي ومستقبل الصناعة، فيما طالب الحضور بضرورة ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

جلسات نقاشية مع ‏المواطنين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي يجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين. ‏

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.