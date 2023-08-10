مصرع عامل غرقا في ترعة النوبارية بالبحيرة

لقى عامل مصرعه غرقا أسفل كوبري الحدين بترعة النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق عامل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء غرقه بترعة النوبارية أسفل كوبري الحدين وحفظت الجثة تحت تصرف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لعامل يدعى «عمر أحمد بهنسي»، 40 سنة، مقيم قرية صفط العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.