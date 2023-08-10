«قضية سلسبيل».. مختار نوح يكشف لـ«الشاهد» سر العداوة بين المستشار عبد المجيد محمود والإخوان

قال مختار نوح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في الانتقام من النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بسبب "قضية سلسبيل" في بداية تسعينيات القرن الماضي.

قادة الجماعة

وأضاف "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن قادة الجماعة طلبت من محاميها عمل دعوة مخاصمة للمستشار عبد المجيد محمود والزعم بأنه كوّن عداوة خاصة، لافتًا أن خيرت الشاطر وحسن مالك كانا المتهمين الرئيسيين فيها.

القرارات السياسية

وتابع بأن المستشار عبد المجيد محمود لم يتساهل أبدا مع الإخوان في هذه القضية، ولم يكن يسمح بتدخل القرارات السياسية في عمله، رغم أنه كان مرنا جدا، وكان يُنزل الناس منازلهم، وفي قضية سلسبيل طبّق القانون تطبيقا كاملا.

وواصل: "عندما قررنا عمل دعوى المخاصمة وقف المستشار مأمون الهضيبي ضد هذه الفكرة وقال لنا يجب أن تنسوا هذا الأمر وألا تقدموا عليه، رغم الحماس الكبير للتنظيم السري لتحريك هذه الدعوى، عموما حدث ميراث من العداوة بين الجماعة وعبد المجيد محمود منذ هذه القضية، خاصة أن التنظيم السري لا يسامح ولا ينسى".

مأمون الهضيبي

وأردف: "لم يكن مأمون الهضيبي المرشد لكنه كان يسيطر على كل شيء بالقوة، فقد كان ديكتاتورا في عهد المرشد حامد أبو النصر الذي كان بلا حول ولا قوة، أمام مصطفى مشهور فقد كان المسيطر بمعاونة مأمون الهضيبي، فأصبح الهضيبي في عهده هو (الكُل في الكل)".