أسعار الأرز في الأسواق والتموين.. اعرف وصل كام؟

الأرز وجبة أساسية على مائدة الغداء ويكون بديلا عن رغيف العيش بالنسبة للكثيرين، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الأرز بشكل يومي، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

وتختلف أسعار الأرز في الأسواق وفق كل منطقة، ووفق نوعه وجودته أيضا، حيث سجل أعلى نوع أرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق نحو 23 جنيها في الأسواق.

أسعار الأرز في الأسواق

يبلغ سعر الأرز في منافذ وزارة التموين نحو 12.70 قرشا.

أسعار الأرز الشعير تتراوح بين 12 و13 جنيها.

وصل سعر أرز الضحى في الأسواق إلى نحو 72 جنيها.

سعر الكيلو من أرز «على قد الإيد» بـ 32 جنيها.

كما تصل بعض الأنواع الفاخرة من الأرز إلى نحو 80 و100 جنيه.

أشاد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بقرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج، حيث إن هذا القرار يحمي المستهلكين من التعرض للنصب والخداع ويلزم البائعين بالالتزام بالسعر المكتوب والمدون.

سعر طن الأرز الشعير

قال رجب شحاتة إن سعر طن الأرز الشعير وصل لـ13 ألف جنيه بانخفاض يصل لـ9 آلاف جنيه.