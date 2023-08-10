حفل زفاف جماعي لأبناء مطروح في ديسمبر المقبل.. اعرف الشروط

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إقامة حفل الزفاف الجماعي لأبناء مطروح خلال شهر ديسمبر القادم مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تيسيرا على أبناء مطروح المقبلين على الزواج مع مساهمة المحافظة في تحقيق الاستقرار الأسري لهؤلاء الشباب المشاركين.

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، إنه جرت الموافقة على استقبال طلبات الراغبين من أبناء مطروح في المشاركة في حفل زفاف جماعي الذي تنظمه المحافظة هذا العام استمراراً للتقليد السنوي بإقامة الزفاف الجماعي تحت رعاية المحافظة.

شروط التقدم للزفاف الجماعي

وأضاف مدير السياحة بمطروح أن هناك إجراءات للتقدم للاشتراك في الزفاف الجماعي تتمثل في الآتي:

- أن يتم تقديم طلب باسم السكرتير العام للمحافظة يوضع فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران.

- صورة من عقد الزواج مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للإطلاع عليها علما بأن تقديم الطلبات بالإدارة العامة للسياحة والمصايف ابتداءً من يوم الأحد 13 أغسطس ولمدة 30 يوما.

- أن يكون الزوجين أو أحدهما من أبناء المحافظة.

- أن يكون الزوجين أو أحدهما من المقيمين بالمحافظة وتعطي الأولويه لأبناء المحافظة.

- أن يكون عقد القران حديث ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر، وتعطي الأولوية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين، ولا يتم اشتراك أكثر من حالة واحدة من كل أسرة إلا في حاله عدم اكتمال العدد المقرر قبوله.

- ألا يكون سبق الاشتراك في الأعوام السابقة في الزفاف الجماعي.

- ألا يكون سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل.

الزفاف مجاني

وأوضح مدير السياحة أن المتقدم لن يتحمل أي مصروفات أو رسوم للحفل وجميعها مجاناً لهم وتشرف عليها المحافظة.