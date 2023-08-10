أزياء بتصميمات مستوحاة من التراث المصري في فاشون شو مايكل سينكو بالعلمين

بدأ منذ قليل، فاشون شو المصمم العالمي مايكل سينكو، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين ، واستعرض عدد من «الموديلز» أزياء المصمم العالمي وجاءت مستوحاة من الحياة المصرية والتراث المصري.

يحضر الفاشون شو عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصري والعربي، ومنهم درة وسيرين عبد النور وهنا شيحة ومنى الشاذلي وبوسي شلبي وروجينا.

قال مايكل سينكو في تصريحات سابقة لقناة الحياة: «أتطلع لسرعة القدوم إلى القاهرة ومهرجان العلمين، وقمت بتصميم العديد من التصميمات الخاصة، وزرت مدن عالمية مثل نيويورك وباريس ولندن ولكن مصر تمثل إلهاما دائما لي».