حكيم يستعد لحفله في مهرجان العلمين يوم 17 أغسطس.. و«مفاجآت للجمهور»

يستعد نجم الأغنية الشعبية المطرب حكيم، لإحياء أقوى سهرات مهرجان العلمين الجديدة، في ليلة استثنائية تقام يوم الخميس 17 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقام الحفل بمنطقة العلمين أرينا، بمدينة العلمين الجديدة، ويقدّم خلاله حكيم باقة من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور.

أسعار تذاكر حفل حكيم

فى مهرجان العلمين، تراوحت أسعار التذاكر، بين تذكرة Vip لـ10 أفراد بـ65 ألف جنيه.

تذكرة Vip لـ4 أفراد بـ20 ألف جنيه.

تذكرة فئة أولى 400 جنيه.

تذكرة فئة ثانية 350 جنيها.

أغنيات حكيم في مهرجان العلمين

وطرح حكيم مؤخرا أغنية «مدلعة» كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أكد حكيم أنّه سيغني خلال حفله في مهرجان العلمين الجديدة أغاني ألبومه الجديد.

آخر أغنيات حكيم

وكان حكيم، طرح قبل أيام قليلة أغنية «سيبه» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى، بعد نجاح أغنيته الأخيرة «مدلعة».

وجاءت أغنية «سيبه» من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، تسجيل وميكس وماستر أحمد جودة.