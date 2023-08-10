«إكسترا لايف»: حفل عمر خيرت وبهاء سلطان أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم

قالت المذيعة ميرنا عادل موفدة «إكسترا لايف» في العلمين الجديدة، إن اليوم حافل بالفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة، إذ يقام العديد منها والبداية حين يستقبل مسرح العلمين أرينا حفل الفنانة كارول سماحة والفنان بهاء سلطان، وفي مسرح العلمين سيقام حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

عرض أزياء عالمي

وأضافت خلال لقاء على قناة «إكسترا لايف»، أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد حاليا فاشون شو لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وهذا العرض جرى تصميمه خصيصا لهذا المهرجان وبمجموعة من الأزياء المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والفلكلور المصري، ويقام عند الساعة 8 مساء اليوم.

عروض لـ72 مصمماً مصرياً وعربياً

وأشارت إلى أن أسبوع الأزياء في العلمين سيتضمن عروضاً لـ72 من مصممي الأزياء العرب والمصريين، من خلال معروضاتهم المميزة التي تحمل ثقافتهم وفنهم، كما أن الفنان رامي عياش، سيحيي حفلاً في «النورث سكوير».