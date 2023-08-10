حفلات مهرجان العلمين.. محمد منير وعمر خيرت هدية «المتحدة» للجمهور في «الويك إند»

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مفاجآتها للجمهور، ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي كله، إذ تُقدم سهرات طربية لباقة من ألمع النجوم، وذلك خلال «الويك إند» لهذا الأسبوع، في مشهد يُعيد الأسرة المصرية أمام شاشات التليفزيون من جديد، إذ تستعد لعرض حفلات مهرجان العلمين، خاصة محمد منير وعمر خيرت، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وتحظى حفلات مهرجان العلمين، ومنها حفلا محمد منير وعمر خيرت، بجماهيرية ضخمة، فقد أحيا «الكينج» حفلًا غنائيًا ضخمًا وسط جمهوره في مدينة العلمين، الأسبوع الماضي، ومن المُقرر عرضه عبر قناة «أون» غدًا الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وهو الحفل الذي شاركه فيه حميد الشاعري، على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.

وضمن حفلات العلمين، التي تُعرض عبر شاشات المُتحدة، خلال «الويك إند» لهذا الأسبوع، يُعرض حفل عمر خيرت، على الهواء مباشرة، عبر قناة «دي إم سي» في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، إذ حظي العمل بإقبالٍ جماهيري كبير، ويستعد «خيرت» لمُقابلة جمهوره في مدينة العلمين بعد قليل.

وحقق حفل محمد منير، ضمن حفلات العلمين، نجاحًا استثنائيًا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج على المسرح معا بعد أكثر من 30 عامًا، إذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة، كانت أبرزهم أغنية «أكيد».