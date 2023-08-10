حضور فني كبير متوقع لفاشون شو مصمم الأزياء مايكل سينكو في مهرجان العلمين

اكتملت التحضيرات الأخيرة لفاشون شو مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، الذي ينطلق العاشرة مساء اليوم، ضمن مهرجان العلمين «العالم علمين».

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الفنانين، منهم مي سليم، ميس حمدان، ديانا حمدان، نادية الجندي، نهى عبد العزيز، رامي عياش، هالة صدقي، سيرين عبد النور، فريد رحمي، هنا شيحة، درة، أمينة خليل، إنجي كيوان، ليلى زاهر، أشرف زكي، روجينا، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، رانيا يوسف، سمر يسري، آيتن عامر، شيرين أبوالحسن، وذلك حسبما أعلنت إدارة عرض الأزياء.

وقال مايكل سينكو في تصريحات سابقة لقناة الحياة: «أتطلع لسرعة القدوم إلى القاهرة وحضور مهرجان العلمين، قمت بتصميم العديد من التصميمات الخاصة، وزرت مدن عالمية مثل نيويورك وباريس ولندن ولكن مصر تمثل إلهاما دائما لي».

وأشار مايكل سينكو، إلى أنه سيعرض العديد من التصميمات المستوحاة من الثقافة المصرية الرائعة في مهرجان العلمين، مؤكدا أن مشاركته في مهرجان العلمين ليكون مختلفا ورؤية أناس مختلفين، وتصميمات وثقافات مختلفة.

وأضاف: «أتابع وأعلم الكثير عن مدينة العلمين وأنها مدينة من الجيل الحديث وبالتالي أتطلع للقدوم لهذه المدينة، وجئت لمصر عدة مرات وذهبت للأهرامات العام الماضي، ولكن هذه المرة الأولى لي في العلمين»، مؤكدا انبهاره بتاريخ مصر القديم والحضارة المصرية.