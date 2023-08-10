إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع انقلاب سيارة ربع نقل أمام محور الضبعة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل: رشاد إسماعيل علي إسماعيل، والسيد أحمد محمد أحمد عبد الدايم، والسيد رضا السيد مندور، وعبد الله عبد العظيم عبد الله، جميعهم مقيمون محافظة الغربية ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.