جامعة الزقازيق الأهلية والكليات المتاحة.. اعرف المصاريف

أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية عن الكليات المتاحة خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، والبرامج المتاحة بها، حيث تعتبر يسعى الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة إلى الالتحاق بإحدى كليات الجامعة خاصة أن تكاليف الدراسة مدعومة من قبل الدولة.

الكليات المتاحة في جامعة الزقازيق الأهلية 2023- 2024

حسب بيان رسمي من جامعة الزقازيق جاءت مصاريف كليات جامعة الزقازيق الأهلية المتاح الدراسة فيها هذا العام على النحو التالي:

كلية الطب والجراحة: 110 ألف جنيه+ مصاريف إدارية

كلية طب وجراحة الفم والأسنان 100 ألف جنيه+ مصاريف إدارية

كلية الهندسة - برنامج الميكاتروتيك وبرنامج هندسة الإنشاءات والتشييد : 60 ألف جنيه + مصاريف إدارية

كلية الحاسبات والمعلومات - برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج المعلوماتية الطبية وبرنامج نظم معلومات الطيران: 50 ألف جنيه.

كلية التجارة - برنامج المحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال والتسويق : 40 ألف جنيه.

ووفقا لبيان لجامعة الزقازيق، فإن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 44 فدان،

وتعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية عصرية، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل.