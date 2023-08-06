رئيس جامعة الزقازيق يوفر معامل واستراحات للطلاب وذويهم لتسجيل رغباتهم

استقبل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على معامل الحاسبات المركزية بمبنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لتسجيل الرغبات في أول أيام المرحلة الأولى المقرر لها في الفترة من 5 إلى 12 أغسطس الجاري، بالتزامن مع بدء أعمال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية المجلس الأعلى للجامعات وقراراته.

وحضر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، فيما أشار الدكتور عاطف حسين إلى حرص جامعة الزقازيق على تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، وتوفير استراحات للطلاب وذويهم، بالإضافة إلى تخصيص متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

الجامعة تستقبل الطلاب من الـ8 صباحا:

واطمأن نائب رئيس الجامعة على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشيرا أنه سيتم استقبال الطلاب ،يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

كما أكد الدكتور عاطف حسين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلا عن الاهتمام بالإجابة على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.