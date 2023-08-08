تعد كلية التربية جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، من الكليات العملية وتتعدد بها الأقسام المتاحة للطلاب من خريجي الثانوية العامة، خاصة أن كلية التربية ليس بها انتساب مثل باقي الكليات النظرية، تستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية مصروفات كلية التربية جامعة الزقازيق 2023-2024 بمحافظة الشرقية.

ذكر مصدر مطلع بشؤون الطلاب بالكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصروفات كلية التربية جامعة الزقازيق العام الماضي وصلت 550 جنيها، وفي حال الزيادة لن تكون كبيرة منعا لإرهاق الأسر، يمكن للطلاب سدادها في أول العام الدراسي عند سحب الأوراق والتقديم في كلية التربية.

550 جنيها مصروفات كلية التربية جامعة الزقازيق:

وأشار المصدر إلى أن المصروفات إذ ألحقت بها زيادة مع كل عام دراسي جديد تكاد تكون بضعة جنيهات وغير مرهقة للطالب.

مصروفات كلية التربية جامعة الزقازيق انتظام:

وأوضح المصدر أن الكلية متاحة للطلاب بنظام الانتظام وليس بها نظام تعليمي انتساب، بينما توجد مصروفات أخرى للكتب الدراسية على الطالب تحملها.

لا يوجد نظام الانتساب بكلية التربية

يستعد طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات بالجامعات سواء جامعة الزقازيق أو جامعات مصر المختلفة في المحافظات وفقا لتنسيق كل كلية على حدة، وتعد كلية التربية جامعة الزقازيق من الكليات المتاحة للطلاب بمجموع درجات مرتفع وهي كلية عملية ولا يوجد بها سوى الدراسة بنظام الانتظام.