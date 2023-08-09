محافظ الشرقية يشهد احتفالية جامعة الزقازيق بتخريج الدفعة 12

احتفلت كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بتخرج الدفعة 12 من طلاب برنامج بكالوريوس الصيدلة الاكلينيكية، بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ونقيب الصيادلة بالشرقية.

تخرج الدفعة 12 من طلاب برنامج بكالوريوس الصيدلة

وشارك طلاب الدفعة الـ12 في الاحتفال في حضور المحافظ ورئيس الجامعة ونقيب الصيادلة وعميدة الكلية وعميد كلية الطب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وقدم المحافظ الشكر للطلاب لاجتهادهم طوال سنوات الدراسة موثقا فرحته بمشاركته فرحة الطلاب في يوم لم ينسَ بالنسبة لهم.

نقيب الصيادلة: تسلحوا بالعلم

ومن جانبه أشار الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية إلى أن ما شهدته كلية الصيدلة منذ إنشائها وتخريج العديد من الأسماء والعلماء المتميزين في مختلف فروع العلوم الصيدلية والذين نجحوا في تبوء مراكز مرموقة داخل مصر وخارجها واستطاعوا إثراء العمل الصيدلي بأبحاثهم ودراستهم المتميزة، كما دعا أبنائه الخريجين للتسلح بالعلم والمعرفة.

إهداء درع الكلية لأول خريج من حالات ضمور العضلات

فيما تم إهداء درع التميز للخريج علاء كمال وهو أول من يحصل علي بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية من ذوي الهمم ضمور العضلات دوشين، فيما تم تكريم كل القائمين على الحفل.