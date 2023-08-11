أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023، حتى يتسنى للطلاب التقديم خلال الفترة التي تم الإعلان عنها مع تحديد رغبات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 قبل غلق باب التقديمات.

تستعرض،«الوطن»، آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023، على أن يتم التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقاً للخطوات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023 والرسوم الدراسية، مؤكدا أنه سيتم انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023 خلال الفترة 5 أيام من الآن مع غلق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العام، على أن يستمر التقديم للجامعات الأهلية بالمحافظات حتي نهاية شهر أغسطس الجاري.

الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول طلاب الثانوية في 12 جامعة أهلية جديدة بمحافظات مصر المختلفة وجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني بمدينة 6 أكتوبر والتي يتم تنسيقها بشكل منفصل.

وتشمل الجامعات الأهلية بالمحافظات والتي ينطبق عليها التقدم لتنسيق هذا العام:

جامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة النيل الأهلية

جامعة مصر للتعلم الإلكتروني الأهلية