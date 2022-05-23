تعرف على موعد فتح التقديم للجامعات الأهلية الجديدة في تنسيق 2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أنه من المقرر أن تبدأ الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، مطلع الشهر المقبل، في التسجيل لبرامجها المختلفة للعام الجامعي الجديد 2022-2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، والاستعداد لتنسيق الجامعات، مع الالتزام بكافة الضوابط والقرارات التي اتخذها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، موضحة أن جميع الإجراءات والخطوات والاشتراطات متاحة للطلاب على موقع تنسيق القبول بالجامعات الأهلية.

اختبارات القبول بالجامعات الأهلية تنسيق 2022

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات القبول لتنسيق الجامعات ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل، وذلك للطلاب المسجلين للالتحاق بالجامعات الأهلية من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، وطلاب الشهاادت المعادلة للثانوية العامة من الشهادات العربية، بالإضافة إلى التشديد على اتخاذ كافة الاستعدادات والانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بأعمال تنسيق القبول بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

ونوهت المصادر، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة ستتيح في تنسيق القبول للعام المقبل عددا من البرامج الجديدة التي تتماتشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً وبما يتماشى مع متغيرات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، لافتة إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال الأيام المقبلة اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتنسيق الجامعات، أبرزها وضع الحدود الدنيا للالتحاق والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك مناقشة كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق 2022 ومتابعة خطط الجامعات من حيث البرامج والتخصصات الجديدة.