موعد التقديم للجامعات الأهلية 2022.. اعرف الكليات المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد التقديم للجامعات الأهلية 2022، موضحة أن هذه النوعية من الجامعات غير هادفة للربح وبها مجموعة متميزة من البرامج البينية أي برامج الجيل الرابع ومنبثقة من الجامعات الحكومية، مؤكدة أن هذا العام يشهد بدء الدراسة بـ12 جامعة جديدة تستقبل طلابها في برامج مواكبة لمتطلبات سوق العمل، فما هو موعد التقديم؟

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن موعد التقديم للجامعات الأهلية 2022، هو يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر، موضحة أن التقديم يتم إلكترونياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والدخول والضغط على رابط «التسجيل بالجامعات الأهلية».

كليات الجامعات الأهلية 2022

جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة:

-كلية الطب.

-كلية طب الأسنان.

-كلية الصيدلة.

-كلية التمريض.

-كلية التمريض.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

-كلية الهندسة.

-كلية التجارة الدولية واللغات.

جامعة المنصورة الأهلية:

-كلية الطب البشري.

-كلية الصيدلة.

-كلية طب الفم والأسنان.

-كلية الهندسة.

جامعة أسيوط الأهلية:

-كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

-كلية الصيدلة والبحوث الدوائية.

-كلية الطب البشري.

-كلية طب الأسنان.

-كلية الألسن واللغات التطبيقية.

-كلية العلوم المالية والإدارية.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة المنوفية الأهلية:

-كلية الهندسة.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة الزقازيق الأهلية:

-كلية الطب البشري.

-كلية طب وجراحة الفم والأنسان.

-كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة بني سويف الأهلية:

-كلية الطب البشري.

-كلية طب الفم والأسنان.

-كلية العلاج الطبيعي.

-كلية الهندسة.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

-كلية العلوم.

-كلية الإعلام.

-كلية التجارة.

-كلية الآداب.,

-كلية التمريض.

-كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

-كلية الطب والجراحة.

-كلية العلاج الطبيعي.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة المنيا الأهلية:

-كلية الصيدلة.

جامعة حلوان الأهلية:

-كلية الهندسة.

-كلية الفنون والفنون التطبيقية.

-كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية:

-كلية الطب والجراحة.

-كلية الهندسة.

جامعة بنها الأهلية:

-كلية الطب.

-كلية الهندسة.

-كلية علوم الحاسب.

-كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

-كليةو الفنون البصرية والتصميم.

جامعة الإسكندرية الأهلية

-كلية الطب.

-كلية طب الأنسان.

-كلية الصيدلة.

-كطلية الهندسة.

-كلية علوم الحاسب والبيانات.

-كلية العلوم.