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لطلاب الثانوية العامة.. موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

كتب:

ماهر هنداوي
08:54 م | الخميس 10 أغسطس 2023
موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سؤال يتردد بكثرة بين طلاب الثانوية العامة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على كافة مواقع التواصل الاجتماعي .

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي لها منذ قليل عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 يوم الإثنين المقبل 14 أغسطس.

وجاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيكون  ظهر يوم الإثنين المقبل من خلال مؤتمر صحفي يعقده  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

انخفاض تنسيق المرحلة الأولى 2023

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق، عن بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2023، والذين قاموا بالتسجيل، بتنسيق المرحلة الأولى 2023 في القطاعات المختلفة لاسيما العلمية، بشأن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 والحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة خاصة القطاع الطبي، مؤكدة أن الحدود الدنيا ستشهد انخفاضا ملحوظا عن العام الماضي، لانخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة للقطاع العلمي.

أضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والعليا للتنسيق، أن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعة المقبلة لوضع وتحديد الأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة، موضحة أن إعلان النتيجة سيكون خلال 48 ساعة من غلق موقع تسجيل الرغبات المرحلة الأولى بحد أقصى الأحد المقبل كموعد للإعلان.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي فتحت موقع التنسيق الإلكتروني، لتلقي رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، ضمن تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت الماضي وتم إغلاقه اليوم الخميس 10 أغسطس، بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية».

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.