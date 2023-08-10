20 هزة أرضية تضرب ولاية تركية في أقل من 24 ساعة

شهدت ولاية ملاطية شرق تركيا، أكثر من 20 هزة أرضية متفاوتة القوة، على مدار اليوم، ووفقا لما نشرته إدارة الأزمات والكوارث التركية، فإن ولاية ملاطية وقعت بها هزات أرضية عنيفة اليوم، أبرزها الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 5.3 درجة مقياس ريختر على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

الهزات لم تتسبب في خسائر بالأرواح أو المنشآت

ولا توجد أي بيانات حتى الآن حول حدوث خسائر في الأرواح أو المنشآت جراء الهزات الأرضية التي ضربت ولاية ملاطية على مدار اليوم، الواقعة شرق تركيا قريبا من المناطق التي حدث بها زلزال فبراير الماضي.