هل يؤثر عمق الهزات الأرضية على البنية التحتية؟

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل ما زاد عمق الهزات الأرضية والزلازل، كلما امتدت مناطق تأثيرها وقلت خطورتها وتأثيرها على البنية التحتية للبلاد، سواء في مصر أو غيرها من الدول، مستدلا بذلك على آخر هزة أرضية حدثت مساء أمس الأربعاء في اليونان وكان عمقها 801 كيلو متر، وعلى بعد 551 كيلومترا عن مطروح وشعر بها بعض المواطنين في عدد من المحافظات.

أسباب الهزات الأرضية بمنطقة بحر المتوسط؟

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن الهزات المتكررة التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، وتبعد عن مصر عشرات الكيلومترات ليس لها تأثير على البنية التحتية، ولم تحدث أي تلفيات أو خسائر، نظرا لضعفها وبعدها عن مصر، فضلا عن أن مصر بعيدة تماما عن مناطق أحزمة الهزات الأرضية.

شرح لأسباب الهزات الأرضية بمنطقة بحر المتوسط

وعن أسباب الهزات الأرضية بمنطقة بحر المتوسط، أوضح الدكتور شريف الهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن سبب نشاط منطقة اليونان وقبرص الزلازل والهزات الأرضية، وهو أنها منطقة نشطة نتيجة اندثار حافة القارة الأفريقية قارة أوروبا، وهو ما يكون سببا رئيسيا في حدوث نشاط زلزالي بتلك المنطقة، وأن يكون هناك حزام زلزالي يمر تحت البحر المتوسط، يبعد عن مصر من 400 كيلو إلى 450 كيلومترا، ما يؤدي إلى حدوث بعض الزلازل.