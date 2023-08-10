مصرع طفل إثر سقوط أسانسير بمرسى مطروح

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث أسانسير في إحدى العمارات المصيفية بمنطقة باب البحر غرب مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

صحية حادث أسانسير عمارة مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحية حادث أسانسير ويدعى محمد محمود عمر 7 سنوات من محافظة القليوبية، نتيجة تصادم داخل الأسانسير، ووصول الطفل جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.