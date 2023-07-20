كريم عبد العزيز يدخل نادي الـ 100 مليون جنيه بـ 3 أفلام

نجم سينمائي بكل ما تعنيه الكلمة، يجمع ما بين الموهبة والقدرات التمثيلية المتفردة و«الكاريزما» الجذابة، بالإضافة إلى ذائقة مميزة في اختيار أدواره، ما جعله نجما لامعا في سماء السينما، نجح كريم عبد العزيز في الفترة الأخيرة في تقديم عدد من التجارب السينمائية المميزة التي تصدرت قوائم الإيرادات لتصبح أعماله هي الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

خلال 4 أسابيع في السينمات نجح فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، في تصدر قائمة الإيرادات ويتجاوز الـ 100 مليون جنيه، ليكون الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2023 حتى الآن، وفي المركز الرابع في قائمة الأفلام المصرية الأعلى تحقيقا للإيرادات بعد «كيرة الجن»، «الفيل الأزرق 2» و«ولاد رزق 2» في المراكز الثلاثة على التوالي.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى بالنسبة لـ «عبد العزيز»، حيث يأتي فيلمه «كيرة والجن» إخراج مروان حامد في المركز الأول في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ 120 مليون جنيه، ثم فيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي يحمل توقيع نفس المخرج، في المركز الثاني بقائمة الأفلام المصرية الأعلى تحقيقا للإيرادات، بعد ما نجح في تحقيق 103 ملايين جنيه في عام 2019.

إيرادات أفلام كريم عبد العزيز

غاب كريم عبد العزيز عن السينما لسنوات منذ فيلم «الفيل الأزرق» في 2014، ليعود بعد 5 سنوات بفيلم جديد «نادي الرجال السري»، وفي الفترة من 2019 إلى 2023 قدم «عبد العزيز» 5 أفلام منها 3 تجاوزت إيراداتها الـ 100 مليون جنيه، بينما حققت الأفلام الأخرى نجاحا كبيرا فوصلت إيرادات فيلم «نادي الرجال السري» في عام 2019 لـ 60 مليون جنيه، أما فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» فحقق 45 مليون جنيه في عام 2021.