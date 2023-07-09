كريم عبد العزيز يشكر بيتر ميمي بعد «بيت الروبي»: «اتشرفت بالشغل معاك»

حرص الفنان كريم عبد العزيز، على توجيه الشكر للمخرج بيتر ميمي، بعدما عبر الثاني عن سعادته بتحقيق حلمه بالتعاون مع الأول؛ وذلك خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

كتب الفنان كريم عبد العزيز قائلا: حبيبي يا بيتر.. ده أنا اللي اتشرفت بالشغل معاك سواء سينما أو تلفزيون.. يا رب دائما يقدرنا ونسعد الناس.. حبيبي يا بطل».

بيتر ميمي يتحدث عن تحقيق حلمه بالعمل مع كريم عبد العزيز

وجاء منشور الفنان كريم عبد العزيز بعدما كتب المخرج بيتر ميمي، أمس السبت، منشورا عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك» قال فيه: «الحمد لله أحد أحلامي اتحققت.. بعمل فيلم سينما لكريم عبدالعزيز».

تفاصيل فيلم بيت الروبي

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يشارك في موسم الصيف الجاري، بفيلم بيت الروبي بجانب عدد من الفنانين كريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، وهو من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح وإخراج بيتر ميمي.