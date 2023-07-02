نيقولا معوض: أجسد عمر الخيام في «الحشاشين».. وتأجيل المسلسل أعاد الدور لي

أكد الفنان نيقولا معوض أنه سيشارك في مسلسل «الحشاشين»، لافتًا إلى أنه تلقى عرضا العام الماضي للمشاركة في المسلسل العام الماضي، ولكنه اعتذر لوجوده في تركيا لتصوير مسلسل «التمن».

تأجيل المسلسل تسبب في عرض الدور عليه مرة أخرى

وأوضح معوض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أن المسلسل سيستغرق فترة طويلة في تصويره وتحضيرات والتزامات كثيرة، لافتًا إلى أن تأجيل المسلسل تسبب في عرض الدور عليه مرة أخرى.

وأشار إلى أنه سعيد للمشاركة في المسلسل بسبب مؤلف العمل الكاتب عبدالرحيم كمال والذي كتب أول مسلسل شارك فيه «ونوس» والمخرج بيتر ميمي وشركة الإنتاج سينرجي وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

شخصية عمر الخيام لها عدة جوانب

وأوضح نيقولا معوض أنه سيقدم دور عمر الخيام والذي تشمل شخصيته عدة جوانب منها أنه شاعر ورومانسي ولديه أحاسيس، وفي الناحية الأخرى اخترع علم الجبر وكانت لديه رؤية للمستقبل وكان يحرص على أن يترك أثرا للبشرية بشكل عام.