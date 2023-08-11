أزمة المناخ تجتاح العالم.. حرائق وفيضانات وزلازل تهدد الكوكب

تضرب عدة أزمات مختلف دول العالم حاليا وتشمل زلازل وفيضانات وحرائق في مناطق مختلفة في العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية في ظل التغيرات المناخية الحادثة.

حرائق في أوروبا

شهدت إسبانيا والبرتغال واليونان حرائق في شهر يوليو الماضي الذي كان أسخن شهر يوليو على وجه الأرض بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة أصدرته اللجان الخاصة بالمناخ فيها وأدت الحرائق في اليونان للوفيات فيما كان أصعبها في إسبانيا التي تعاني من التصحر بنسبة 75% لذا ظلت الحرائق فيها فترة طويلة مع اللجوء لاستخدام المروحيات وإغلاق الطرق الرئيسية ولكن لم تظهر وفيات في هذه الحرائق المختلفة بحسب البيانات الحكومية حيث استعدت الدول لتكرار هذه الظواهر فيها بشكل سنوي.

فيضانات تجتاح العالم

ضربت الفيضانات اليابان والصين والنرويج وأحدهم في النرويج الذي جاء بعد سقوط أمطار غزيرة شديدة في البلاد وتستمر الفيضانات حتى الجمعة المقبلة مع إجلاء البلاد أكثر من 7000 فرد تخوفا من إصابتهم بمكروه وسط إعلان حالة الطوارئ جنوب البلاد في المناطق المتضررة دون الإعلان عن وفيات ونفس الأمر كان في الصين لكنها شهدت وفيات واختفاء عشرات الأشخاص في ظل إعلان حالة الطوارئ الجزئية في البلاد.

20 هزة زلزال في يوم واحد في تركيا

شهد شرق تركيا 20 هزة أرضية مختلفة بعد هزة أرضية أخرى ضربت قبرص دون الإعلان عن إصابات ووفيات ولكن شعر سكان محافظ دمياط في مصر بزلزال قبرص دون الإعلان عن أي إصابات في الأوراح والخسائر.