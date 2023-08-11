محمود مسلم: المصداقية ودراسة الجمهور من أهم أسباب نجاح الإعلام في الجمهورية الجديدة

ألقى الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محاضرة عن السياسات الإعلامية في الجمهورية الجديدة ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

الالتزام بالمصداقية في بث الرسالة الإعلامية

وتناول الدكتور مسلم خلال مداخلته عبر « فيديو كونفرانس» في بداية اللقاء آليات عمل وحدة المنسقين الإعلاميين وفقاً للسياسات الإعلامية التي تواكب التحول الكبير الذي تشهده مصر نحو الجمهورية الجديدة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة إلى ضرورة دراسة الجمهور المستهدف لتحديد شكل الرسالة الإعلامية وأسلوب صياغتها مع التأكيد على الالتزام بالمصداقية في بث الرسالة الإعلامية لتشكيل وعي الناس على أسس من الحقيقة مع ضرورة تحري الدقة في بث الأخبار التي يصدرها المنسق الإعلامي للجمهور المستهدف من النشء والشباب، وضرورة مواكبة المنسق الإعلامي للتطور التكنولوجي في ظل التنوع في استخدام الوسلية الإعلامية وإلمامه بالمعلومات اللازمة لتقديم خبر صحفي يقدم الرسالة الإعلامية المؤثرة تحقق الهدف المطلوب.

مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وتطرق مسلم خلال اللقاء إلى أدوات المنسق الإعلامي في مواجهة الشائعات، مؤكدًا أنها الأقرب للشباب وفق السياسات الإعلامية للمؤسسة التى يمثلها، مع ضرورة إلمام المنسق بمهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب للوصول إلى أكبر عدد من الفئة المستهدفة وبالوسيلة التي تتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف.

واستمع الدكتور مسلم لعدد من أسئلة المنسقين الإعلاميين حول السياسات الإعلامية وتطوير عمل المنسقين الإعلاميين وفقا لضوابط وآليات تساهم في تطوير الرسالة الإعلامية الدقيقة والقريبة من الجمهور، معربا عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين متمنياً لوزارة الشباب والرياضة تحقيق التقدم والتميز في الرسالة الإعلامية التي تقدمها للشباب.

فوزي: توفير التدريب اللازم لرفع قدرات المنسقين

من جانبه أكد الدكتور محمد فوزي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حريص على دعم المنسقين الإعلاميين في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير التدريب اللازم لرفع قدراتهم وصقل مهاراتهم خلال الفترة المقبلة، باعتبارهم حائط صد قوي في مواجهة الشائعات وإبراز الحقائق المتعلقة بأنشطة وزارة الشباب والرياضة.