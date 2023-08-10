سيناء في عهد «الجمهورية الجديدة».. جهود تنموية شاملة وحياة كريمة لأهلها

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إنّ سيناء قطعة غالية على جميع المصريين والقيادة السياسية ولا تنفصل عن مصر، مشيرًا إلى أنّ كل شبر في سيناء يكاد لا يخلو من دم شهيد أو مصاب ضحوا لتظل تلك الأرض تابعة لمصر ولا يدنسها أي خائن أو عدو.

جهود الدولة في تطهير وتعمير سيناء

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بسيناء وحمايتها منذ عام 2014، ليس على مستوى القضاء على الإرهاب فقط بل بتنميتها وتعميرها أيضا، مشيرا إلى أنّ ملء الفراغ الجغرافي أساس البعد الخاص بالأمن القومي، مشيدًا بدور القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وأهالي سيناء من أجل تعمير سيناء وتطهيرها من الإرهاب بعد عام 2011 حتى الآن.

سيناء قبل 2011

وتابع: «سيناء قبل 2011 كان ينالها جزء من التهميش وصعوبة الإتصال بها او الانتقال إليها»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بتلك الرقعة الغالية، إذ يخطط لنقل 3.5 مليون مواطن من أبناء الوداي إلى سيناء من أجل ملء الفراغ الجغرافي بها.

وأكد أنّ سيناء مليئة للغاية بالثروات والخيرات وأرضها صالحة للزراعة، وبها من المعادن والتعدين والمحاجر ما يفوق الوصف، لذلك كان من الضروري إنشاء بنية تحتية لتلك المنطقة العزيزة على مصر لتصلح للحياة لأهاليها، ويتوفر لهم كل سبل الحياة الكريمة.