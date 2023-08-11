بهاء سلطان يستكمل حفله بالعلمين بـ«تعالى أدلعك والواد قلبه بيوجعه وأنا مصمم»

استكمل الفنان بهاء سلطان، حفله بمدينة العلمين، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، بتقديم عدد وافر من أهم وأشهر أغنياته منها أنا مصمم وتعالى أدلعك والواد قلبه بيوجعه.

كان بهاء سلطان قد بدأ حفلته بالعلمين على نغمات أغنيته «تعالى» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بهاء سلطان: أشكر جمهوري في العلمين

قال بهاء سلطان على مسرح العلمين: «بشكر كل الجمهور اللي حضر النهاردة وإن شاء الله تبقوا سعداء بالحفلة ومبسوط إني معاكم».

حفلات اليوم من مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن فعاليات الأسبوع الجاري من مهرجان العلمين متواصلة سيشهد اليوم حفلا غنائيا كبيرا لفريق مسار إجباري أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي بالإضافة للفنان مسلم والفنان الشعبي رضا البحراوي.