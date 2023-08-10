بهاء سلطان يصل العلمين الجديدة لإحياء حفله مع كارول سماحة

وصل منذ قليل الفنان بهاء سلطان إلى مدينة العلمين الجديدة، لإحياء حفله الغنائي الكبير رفقة الفنانة كارول سماحة في مهرجان العلمين الجديدة المقام تحت شعار «العالم علمين».

موعد حفل الفنان بهاء سلطان بالعلمين

ومن المقرر أن يقام حفل اليوم في تمام الساعة التاسعة على العلمين أرينا وسط حضور جماهيري كبير.

سيشهد اليوم أيضا عدة حفلات غنائية أخرى من بينها حفل الفنان عمر خيرت على مسرح سمارت وحفل الفنان رامي عياش في نورث سكوير.

حفل بمهرجان العملين

ومن المقرر أن يقام الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو اليوم الخميس في نورث سكوير بمدينة العلمين في تمام الساعة الثامنة وسيحيي الحفل الفنان اللبناني رامي عياش، وسيقام الحدث تحت رعاية 5 شركات مصرية وسيقام على مدار يومين.