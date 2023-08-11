بهاء سلطان يبدأ حفله بمهرجان العلمين على أنغام «تعالى»

صعد النجم بهاء سلطان على مسرح الأرينا بمدينة العلمين، منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، وسط حضور جماهيري كبير.

بهاء سلطان في مهرجان العلمين

وبدأ بهاء سلطان حفلته بالعلمين على نغمات أغنيته «تعالى» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال بهاء سلطان على مسرح العلمين: «بشكر كل الجمهور اللي حضر النهاردة وان شاء الله تبتقوا سعداء بالحفلة ومبسوط إن معاكم».

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.