بهاء سلطان لجمهور مهرجان العلمين: دايما متجمعين في المناسبات السعيدة

حرص الفنان بهاء سلطان على تحية جمهور مهرجان العلمين وذلك بعد صعوده على مسرح الأرينا بمدينة العلمين، لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، وسط حضور جماهيري كبير.

كل حفلة وانتوا طيبين ودايمًا كده متجمعين وانتوا في أحسن حال

وبدأ بهاء سلطان حفلته بالعلمين على نغمات أغنيته «تعالى» وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقال: «مساء الخير عليكم جميعًا منورين وكل حفلة وانتوا طيبين ودايمًا كده متجمعين وانتوا في أحسن حال وفي المناسبات السعيدة».

وقدم الفنان بهاء سلطان باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملء المسرح لحضور الحفل الغنائي الكبير.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط والذي شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في مدينة العلمين الجديدة الساحرة.