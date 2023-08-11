عاجل.. محامي كهربا يعلن عن مفاجأة في غرامة الزمالك

أكد أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن قضية غرامة اللاعب لصالح الزمالك قد تمتد إلى شهر يوليو 2024 في ظل العديد من الإجراءات القانونية.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية أن كهربا جاهز لدفع الغرامة المالية طبقًا للوائح مشيرًا إلى أن اللاعب ملتزم ويركز في الملعب.

محامي كهربا يتحدث عن مد مهلة الغرامة

وأشار محامي كهربا إلى أن القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بمنحه شهرين لسداد الغرامة لصالح الزمالك من المرتقب أن يكون له حيثيات لذلك سينتظر وصولها من أجل التحرك على أساسها والطعن عليه.