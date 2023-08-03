عاجل.. محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن عقوبة فيفا للاعب.. هل تم إيقافه؟

كشف أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إيقاف لاعب المارد الأحمر لمدة 6 أشهر، بسبب امتناعه عن تسديد الغرامة الخاصة بنادي الزمالك والبالغة مليونين و600 ألف دولار، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

محامي كهربا يحسم الجدل بشأن إيقافه لمدة 6 أشهر

قال محامي كهربا في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لم يتم إبلاغي بشيء يخص إيقاف محمود كهربا هذه اللحظة، ولم يصل اتحاد الكرة المصري أي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، ننتظر الحكم الصادر من فيفا خلال الأيام المقبلة».

تفاصيل عقوبة كهربا

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي لمدة 6 أشهر، بسبب عدم التزامه بسداد غرامة الزمالك بعد حصوله على حكم بها من المحكمة الرياضية الدولية بعد رحيله عنه وانتقاله لنادي أفيس البرتغالي على خلفية فسخ عقده بشكل نهائي من طرف واحد.