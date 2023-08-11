كارول سماحة: فرحانة بكل اللي بيحصل في العلمين الجديدة

حرصت الفنانة كارول سماحة على تحية مصر مبدية إعجابها ببجمال مدينة العلمين الجديدة على هامش حفلها ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بقالي 10 سنين عايشة في مصر وهي خلاص بجد بلدي

وأكدت كارول سماحة أنها تعتبر مصر بلدها الثاني خاصة أنها تقيم في مصر منذ 10 سنوات قائلة «مصر أهلي وبيتي ومطرحي وانا بقالي 10 سنين عايشة في مصر وهي خلاص بجد بلدي التاني».

وأبدت كارول سماحة سعادتها بما شاهدته في مدينة العلمين قائلة «يا جماعة انا مش بس فرحانة اني معاكم الليلة لكن انا فرحانة بكل اللي بيحصل ده، ايه الجمال ده».

أشكر كل المنظمين والشركة المتحدة

وقدمت كارول سماحة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب تنظيمها مهرجان العلمين «أنا عايزة أشكر كل المنظمين خاصة الشركة المتحدة على المكان الرائع ده وعلى مهرجان العلمين في نسخته الأولى ويارب دايمًا أكون معاكم في كل النسخ».

وشكرت كارول سماحة كل من شارك في التنظيم وإنشاء مدينة العلمين الجديدة «عايز أشكر كل الناس اللي شاركت في التنظيم وعايزة أشكر كل الناس اللي اشتغلت عشان المكان ده يبقى بالجمال الرائع ده».